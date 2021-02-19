Нічого приховати неможливо: в РНБО анонсували розкриття офшорних операцій політиків

"В сучасному світі нічого приховати неможливо. Ні один офшор не приховає ні одну транзакцію. Ми вісім місяців працюємо. І повірте мені, найближчим часом суспільство буде дуже здивований інформацією, яку ми публічно розповімо населенню", - сказав Данілов.

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував рішення по офшорах і державним надр. Він заявив, що ці рішення будуть приймати на майбутніх засідання РНБО.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості та експерти - Антон Геращенко, Давид Арахамія, Юлія Тимошенко, Кіра Рудик, Олексій Мочанов та інші - розповідають зокрема про екстрене засідання РНБО, на якому було оголошено про санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Також обговорюють питання, чому по Україні така різна ситуація щодо захворюваності на коронавірус. Ну, і, звісно, не обійшли стороною нове підвищення штрафів за порушення ПДР.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 19 лютого

Нагадаємо, у попередньому випуску програми глядачам розповіли, скільки громадян України планують вакцинуватися від коронавірусу.



Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував початок розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин за завищеною ціною



Також вартий уваги емоційний виступ інфекціоніста Ольги Голубовської стосовно протоколу лікування пацієнтів з COVID-19 і щодо призначених препаратів.



Також Голубовська розповіла, коли ми зможемо оцінити ефективність вакцин.



А ще раніше лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.