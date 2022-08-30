"Ничего не осталось": Оккупанты жалуются, что попали в кольцо под Харьковом, - перехват ГУР

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказывает своему знакомому, что дела на фронте, мягко говоря, обстоят плохо. Он жалуется, что ВСУ взяли их в кольцо в Харьковской области. Но при этом надеется, что "свои их достанут".

"У нас ничего не осталось - ни еды, ни воды. Практически связи уже нет", - говорит российской военный.

Также в разговоре оккупант отмечает, что ВСУ разбили 7-ю роту и от нее "вообще ничего не осталось".

"Сегодня тоже мне парнишка звонил, он там с кем-то разговаривал, говорит: "7-ю роту расх*ярили и медиков расх*ярили, комбат съеб*лся", - утверждает солдат.