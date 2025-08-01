Ніч вибухів у Таганрозі: росіяни "скиглять" про потужну атаку дронів

Отож, повідомляється про атаку безпілотників по Таганрогу, що у Ростовській області РФ, у ніч на 1 серпня. За словами очевидців, у небі над містом було чути щонайменше десять вибухів.

Повідомлялось, що у повітрі працювали не лише системи протиповітряної оборони, а й бойові вертольоти.

Мер міста Таганрог Світлана Камбулова підтвердила роботу ППО, однак більше деталей не надала.

Офіційна влада області та військові РФ поки не дали жодних коментарів щодо масштабів атаки чи її наслідків.