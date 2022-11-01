Повітряні сили за ніч збили у небі України шість іранських дронів

За ніч 31 жовтня сили ППО збили шість ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", які атакували Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

"31 жовтня уночі збито три дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували Україну з північно-східного напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Три "Shahed-136" збито підрозділами територіальної оборони на Полтавщині, ще три - винищувальною авіацією Повітряних Сил ЗС України на Дніпропетровщині", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що турецька компанія Baykar має намір у найближчому майбутньому оснастити безпілотники Bayraktar TB2 та Akıncı ракетами класу "повітря – повітря" для боротьби з дронами-камікадзе.

Також раніше ми писали, що Іран може повернутися в режим повної ізоляції через постачання Росії зброї, яку вона використовує у війні проти України.

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