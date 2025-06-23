Ніч, щоб впізнати долю: 10 способів ворожіння на Івана Купала

Купальська ніч здавна вважалася чарівною і містичною. Саме в цей час дівчата зверталися до сил природи, щоб дізнатися про свого судженого чи зазирнути в майбутнє.
РБК-Україна розповідає про десять найпоширеніших способів ворожити на Івана Купала, які побутували в українській традиції.
Для цього дійства необхідна тиша, темна кімната, дзеркало та запалена свічка. Свічку ставлять так, щоб її полум’я відбивалося у дзеркалі. Дівчина уважно вдивляється у відображення і чекає, поки воно почне темніти.
Вважається, що в цей момент має з’явитися образ судженого - він нібито підійде ззаду. Головне - не відводити погляд і не обертатися.
У широку миску наливають воду й чекають заходу сонця. Пошепки загадують бажання та кидають у воду невеликий камінчик.
Якщо на воді з’явиться парна кількість кіл - бажання збудеться. Непарна кількість - означає, що задумане не здійсниться. Це просте, але символічне ворожіння особливо популярне серед молоді.
Перед сном дівчина кладе гребінець під подушку, не використовуючи його для розчісування. Вимовляє слова: "Суджений-ряджений, прийди та причеши мої коси".
Після цього лягає спати з надією побачити майбутнього нареченого уві сні. Уві сні той має підійти й розчесати волосся. Такий образ вважався віщим знаком.
Беруть дві свіжі ромашки й обережно ставлять у воду. Одна квітка символізує дівчину, інша - хлопця. Якщо квіти пливуть поруч - пара буде щасливою. Якщо віддаляються одна від одної - на пару чекає розлука.
Дівчата плетуть віночки з польових квітів, а потім опускають їх у річку чи озеро. Якщо вінок пливе далеко - бажання здійсниться. Якщо швидко приб’ється до берега - не судилося.
Віночки також могли вказати, де знаходиться суджений. Були випадки, коли хлопці навмисно ловили віночки дівчат.
Ламають церковну свічку, топлять віск над вогнем і виливають у холодну воду. Із застиглої фігури ворожать, тримаючи її біля вогню й розглядаючи тінь.
Серце - до кохання, кільце - до весілля, хвилі - до здійснення бажання. Фігури можуть мати й інші значення: квітка - нове знайомство, прапор - несподіваний гість. Головне - довіряти своїм відчуттям під час тлумачення.
Беруть своє улюблене кільце й опускають його в склянку з водою. Дивляться крізь воду в центр кільця. У його глибині має з’явитися образ судженого. Ворожіння потребує тиші, концентрації та уяви.
На кількох цибулинах пишуть чоловічі імена. Опускають їх у воду на ніч купальської ночі. Та цибулина, яка проросте першою, вказує на ім’я майбутнього чоловіка. У давнину цей спосіб ворожіння використовували навіть старші жінки.
У ніч перед повнею з колоди дістають чотири валети та чотири тузи. Карти кладуть під подушку й перед сном вимовляють: "Мій суджений, долею дарований, вранці в двері постукай, ім’я своє підкажи".
Якщо вранці постукає чоловік - він може стати майбутнім чоловіком. Якщо жінка - заміжжя буде нескоро. Якщо ж ніхто не постукає - час ще не настав.
Купальська ніч вважається магічною - сни в цей час можуть бути пророчими. Щоб побачити віщий сон, збирають сім різних квітів і кладуть їх під подушку.
Перед сном варто подумати про судженого або загадати важливе питання. Якщо вдасться запам’ятати сон - він може нести підказку. Такі сни часто тлумачили разом із подругами вже зранку.
Вас може зацікавити:
Під час написання матеріалу використані джерела: матеріали сайтів "Етнохата", "Українські традиції", інформація з Вікіпедії.