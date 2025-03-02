"Ніч пройшла спокійно": стан здоров'я Папи Римського залишається стабільним

У неділю вранці прес-служба Святого Престолу повідомила, що Папа Римський Франциск продовжує відпочивати після спокійної ночі.

Також Бруні підтвердив, що Папа прийняв кардинала державного секретаря П'єтро Пароліна і архієпископа Едгара Пенью Парру, які приїхали з візитом.

Вчора ввечері прес-служба повідомила, що стан здоров'я Папи залишається стабільним.

Його респіраторна терапія чергується з неінвазивною вентиляцією легень і періодами додаткової високопотокової оксигенації з хорошим ефектом на газообмін. Прогноз, однак, залишається обережним.

У заяві також зазначено, що Папа не має лихоманки або ознак лейкоцитозу (високий рівень лейкоцитів у крові). Він залишається бадьорим, орієнтованим та в хорошому настрої.