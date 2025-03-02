ua en ru
Нд, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Ніч пройшла спокійно": стан здоров'я Папи Римського залишається стабільним

Неділя 02 березня 2025 15:07
UA EN RU
"Ніч пройшла спокійно": стан здоров'я Папи Римського залишається стабільним Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Папа Римський Франциск продовжує відпочивати після спокійної ночі. За словами прес-служби Святого Престолу, понтифік прийняв архієпископа Пенью Парру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ватикану.

У неділю вранці прес-служба Святого Престолу повідомила, що Папа Римський Франциск продовжує відпочивати після спокійної ночі.

Також Бруні підтвердив, що Папа прийняв кардинала державного секретаря П'єтро Пароліна і архієпископа Едгара Пенью Парру, які приїхали з візитом.

Вчора ввечері прес-служба повідомила, що стан здоров'я Папи залишається стабільним.

Його респіраторна терапія чергується з неінвазивною вентиляцією легень і періодами додаткової високопотокової оксигенації з хорошим ефектом на газообмін. Прогноз, однак, залишається обережним.

У заяві також зазначено, що Папа не має лихоманки або ознак лейкоцитозу (високий рівень лейкоцитів у крові). Він залишається бадьорим, орієнтованим та в хорошому настрої.

Хвороба Папи Римського

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що Папу Римського Франциска госпіталізували до римської лікарні "Джемеллі" через проблеми з диханням, які тривали кілька днів. Спочатку йому ставили діагноз бронхіт, але згодом виявили пневмонію обох легень.

ЗМІ повідомляли, що понтифік є особливо вразливим до інфекцій легень, зокрема пневмонії, яка може бути викликана вірусами. Це пов'язано з тим, що в молодості він переніс плеврит та часткову операцію з видалення легені.

Зранку 25 лютого представник прес-служби Святого Престолу Хейнс повідомив, що Папа добре відпочив протягом ночі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ватикан Папа римський
NEWS
Що змінилося в правилах бронювання від мобілізації: головні нововведення
Що змінилося в правилах бронювання від мобілізації: головні нововведення
DAILY
Володимир Єльченко: Росія обов'язково "кине" США і ми побачимо зовсім іншого Трампа
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Володимир Єльченко: Росія обов'язково "кине" США і ми побачимо зовсім іншого Трампа