"Ніч пройшла спокійно": стан здоров'я Папи Римського залишається стабільним
Папа Римський Франциск продовжує відпочивати після спокійної ночі. За словами прес-служби Святого Престолу, понтифік прийняв архієпископа Пенью Парру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ватикану.
У неділю вранці прес-служба Святого Престолу повідомила, що Папа Римський Франциск продовжує відпочивати після спокійної ночі.
Також Бруні підтвердив, що Папа прийняв кардинала державного секретаря П'єтро Пароліна і архієпископа Едгара Пенью Парру, які приїхали з візитом.
Вчора ввечері прес-служба повідомила, що стан здоров'я Папи залишається стабільним.
Його респіраторна терапія чергується з неінвазивною вентиляцією легень і періодами додаткової високопотокової оксигенації з хорошим ефектом на газообмін. Прогноз, однак, залишається обережним.
У заяві також зазначено, що Папа не має лихоманки або ознак лейкоцитозу (високий рівень лейкоцитів у крові). Він залишається бадьорим, орієнтованим та в хорошому настрої.
Хвороба Папи Римського
Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що Папу Римського Франциска госпіталізували до римської лікарні "Джемеллі" через проблеми з диханням, які тривали кілька днів. Спочатку йому ставили діагноз бронхіт, але згодом виявили пневмонію обох легень.
ЗМІ повідомляли, що понтифік є особливо вразливим до інфекцій легень, зокрема пневмонії, яка може бути викликана вірусами. Це пов'язано з тим, що в молодості він переніс плеврит та часткову операцію з видалення легені.
Зранку 25 лютого представник прес-служби Святого Престолу Хейнс повідомив, що Папа добре відпочив протягом ночі.