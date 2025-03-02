"Ночь прошла спокойно": состояние здоровья Папы Римского остается стабильным
Папа Римский Франциск продолжает отдыхать после спокойной ночи. По словам пресс-службы Святого Престола, понтифик принял архиепископа Пенью Парру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
В воскресенье утром пресс-служба Святого Престола сообщила, что Папа Римский Франциск продолжает отдыхать после спокойной ночи.
Также Бруни подтвердил, что Папа принял кардинала государственного секретаря Пьетро Паролина и архиепископа Эдгара Пенью Парру, которые приехали с визитом.
Вчера вечером пресс-служба сообщила, что состояние здоровья Папы остается стабильным.
Его респираторная терапия чередуется с неинвазивной вентиляцией легких и периодами дополнительной высокопоточной оксигенации с хорошим эффектом на газообмен. Прогноз, однако, остается осторожным.
В заявлении также указано, что Папа не имеет лихорадки или признаков лейкоцитоза (высокий уровень лейкоцитов в крови). Он остается бодрым, ориентированным и в хорошем настроении.
Болезнь Папы Римского
Напомним, 14 февраля стало известно, что Папу Римского Франциска госпитализировали в римскую больницу "Джемелли" из-за проблем с дыханием, которые длились несколько дней. Сначала ему ставили диагноз бронхит, но впоследствии обнаружили пневмонию обоих легких.
СМИ сообщали, что понтифик особенно уязвим к инфекциям легких, в частности пневмонии, которая может быть вызвана вирусами. Это связано с тем, что в молодости он перенес плеврит и частичную операцию по удалению легкого.
Утром 25 февраля представитель пресс-службы Святого Престола Хейнс сообщил, что Папа хорошо отдохнул в течение ночи.