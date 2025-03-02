"Ночь прошла спокойно": состояние здоровья Папы Римского остается стабильным

Папа Римский Франциск продолжает отдыхать после спокойной ночи. По словам пресс-службы Святого Престола, понтифик принял архиепископа Пенью Парру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ватикана .

В воскресенье утром пресс-служба Святого Престола сообщила, что Папа Римский Франциск продолжает отдыхать после спокойной ночи.

Также Бруни подтвердил, что Папа принял кардинала государственного секретаря Пьетро Паролина и архиепископа Эдгара Пенью Парру, которые приехали с визитом.

Вчера вечером пресс-служба сообщила, что состояние здоровья Папы остается стабильным.

Его респираторная терапия чередуется с неинвазивной вентиляцией легких и периодами дополнительной высокопоточной оксигенации с хорошим эффектом на газообмен. Прогноз, однако, остается осторожным.

В заявлении также указано, что Папа не имеет лихорадки или признаков лейкоцитоза (высокий уровень лейкоцитов в крови). Он остается бодрым, ориентированным и в хорошем настроении.