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"Ночь прошла спокойно": состояние здоровья Папы Римского остается стабильным

Воскресенье 02 марта 2025 15:07
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"Ночь прошла спокойно": состояние здоровья Папы Римского остается стабильным Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Папа Римский Франциск продолжает отдыхать после спокойной ночи. По словам пресс-службы Святого Престола, понтифик принял архиепископа Пенью Парру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

В воскресенье утром пресс-служба Святого Престола сообщила, что Папа Римский Франциск продолжает отдыхать после спокойной ночи.

Также Бруни подтвердил, что Папа принял кардинала государственного секретаря Пьетро Паролина и архиепископа Эдгара Пенью Парру, которые приехали с визитом.

Вчера вечером пресс-служба сообщила, что состояние здоровья Папы остается стабильным.

Его респираторная терапия чередуется с неинвазивной вентиляцией легких и периодами дополнительной высокопоточной оксигенации с хорошим эффектом на газообмен. Прогноз, однако, остается осторожным.

В заявлении также указано, что Папа не имеет лихорадки или признаков лейкоцитоза (высокий уровень лейкоцитов в крови). Он остается бодрым, ориентированным и в хорошем настроении.

Болезнь Папы Римского

Напомним, 14 февраля стало известно, что Папу Римского Франциска госпитализировали в римскую больницу "Джемелли" из-за проблем с дыханием, которые длились несколько дней. Сначала ему ставили диагноз бронхит, но впоследствии обнаружили пневмонию обоих легких.

СМИ сообщали, что понтифик особенно уязвим к инфекциям легких, в частности пневмонии, которая может быть вызвана вирусами. Это связано с тем, что в молодости он перенес плеврит и частичную операцию по удалению легкого.

Утром 25 февраля представитель пресс-службы Святого Престола Хейнс сообщил, что Папа хорошо отдохнул в течение ночи.

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Ватикан Папа римский
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