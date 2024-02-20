Ніч була складною. У ЗСУ показали відео відбиття атак РФ на Запорізькому напрямку
Попри те, що ніч на Запорізькому напрямку була складною, всі атаки окупантів на цій ділянці фронту вдалось відбити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Захід".
"Вчорашня ніч була складною. Атаки на Запорізькому напрямку всі відбиті. Росіяни знищені. Ситуація - контрольована", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українські військові героїчно тримають оборону і знищують противника.
"Відставити паніку. Довіряйте ЗСУ, не довіряйте ідіотам з ютуба", - констатували в ОК "Захід".
Ситуація на фронті
В Україні на фронті протягом доби сталося 81 бойове зіткнення. Російські окупанти намагаються наступати на Куп'янському, Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках.
Як пишуть в Інституті вивчення війни, позиційні бої на фронті продовжуються на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, поблизу Бахмута і недалеко від Авдіївки, на захід від Донецька та поблизу Старомайорського. ЗСУ стримують штурми російських загарбників у районі Роботиного, а ворог просунувся на північ від Мар'їнки.
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