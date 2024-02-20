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Ніч була складною. У ЗСУ показали відео відбиття атак РФ на Запорізькому напрямку

Україна, Вівторок 20 лютого 2024 08:42
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Ніч була складною. У ЗСУ показали відео відбиття атак РФ на Запорізькому напрямку Фото: у ЗСУ показали відео відбиття атак РФ на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що ніч на Запорізькому напрямку була складною, всі атаки окупантів на цій ділянці фронту вдалось відбити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Захід".

"Вчорашня ніч була складною. Атаки на Запорізькому напрямку всі відбиті. Росіяни знищені. Ситуація - контрольована", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військові героїчно тримають оборону і знищують противника.

"Відставити паніку. Довіряйте ЗСУ, не довіряйте ідіотам з ютуба", - констатували в ОК "Захід".

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 81 бойове зіткнення. Російські окупанти намагаються наступати на Куп'янському, Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках.

Як пишуть в Інституті вивчення війни, позиційні бої на фронті продовжуються на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, поблизу Бахмута і недалеко від Авдіївки, на захід від Донецька та поблизу Старомайорського. ЗСУ стримують штурми російських загарбників у районі Роботиного, а ворог просунувся на північ від Мар'їнки.

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