Нібито для зернової угоди. Туреччина в Джидді пропонувала переговори з РФ

Представник Туреччини на переговорах по Україні в Саудівській Аравії Акіф Чагатай Килич заявив, що "якщо РФ не буде включена в пошук рішення, не буде ні результатів, ні рішення".

Таким чином, як зазначає видання, Туреччина дала зрозуміти, що необхідно показати, що вона зробить кроки назустріч РФ у питанні відновлення роботи "зернової угоди".

Однак, на думку представників Німеччини, зараз включати РФ в переговорний процес з цього приводу некоректно.

У Німеччині вважають, що "РФ повинна увійти в потрібний час", тобто вони дають зрозуміти: "щоб база була закладена, тоді припиніть атаки".

Крім того, за даними видання, третє засідання ініціативи Саудівської Аравії по Україні очікується в жовтні й не виключено, що воно пройде в Туреччині.

Нагадаємо, попередні дві зустрічі з пошуку шляхів завершення війни в Україні пройшли без представників РФ.

Саміт у Саудівській Аравії

На дводенній зустрічі в Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська формула миру. Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Потім інформацію підтвердили й в Офісі президента.

На саміт були запрошені представники понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика і Китай.

Керівник ОП Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі представники мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

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