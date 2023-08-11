Якобы для зерновой сделки. Турция в Джидде предлагала переговоры с РФ

Представитель Турции на переговорах по Украине в Саудовской Аравии Акиф Чагатай Кылыч заявил, что "если РФ не будет включена в поиск решения, не будет ни результатов, ни решения".

Таким образом, как отмечает издание, Турция дала понять, что необходимо показать, что она сделает шаги навстречу РФ в вопросе возобновления работы "зерновой сделки".

Однако, по мнению представителей Германии, сейчас включать РФ в переговорный процесс по этому поводу некорректно.

В Германии считают, что "РФ должна войти в нужное время", то есть они дают понять: "чтобы база была заложена, тогда прекратите атаки".

Кроме того, по данным издания, третье заседание инициативы Саудовской Аравии по Украине ожидается в октябре и не исключено, что оно пройдет в Турции.

Напомним, предыдущие две встречи по поиску путей завершения войны в Украине прошли без представителей РФ.

Саммит в Саудовской Аравии

На двухдневной встрече в Саудовской Аравии, состоявшейся 5-6 августа, главной темой стала украинская формула мира. О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Затем информацию подтвердили и в Офисе президента.

На саммит были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель ОП Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

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