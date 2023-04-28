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"Нібито військова таємниця":в РФ оштрафували власника Вікіпедії за невидалену статтю

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Росія, П'ятниця 28 квітня 2023 05:01
"Нібито військова таємниця":в РФ оштрафували власника Вікіпедії за невидалену статтю Фото: російський суд призначив штраф власнику Вікіпедії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російський суд, 27 квітня, призначив адміністративний штраф у розмірі двох мільйонів рублів Фонду Вікімедіа за невидалену статтю із Вікіпедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс Iнтерфакс.

Згідно з матеріалами справи про адміністративне правопорушення Фонд Вікімеда звинуватили в невидаленні з Вікіпедії статті про один із військових підрозділів РФ.

Зазначається, що публікацію містила заборонені за рішенням суду данні, а саме "секретну військову інформацію" про дислокацію, склад і технічне оснащення підрозділу, у тому числі під час війни на території України.

Це вже сьомий штраф для Вікімедіа у 2023 році за невидалення інформації. Загальна сума штрафів, призначених фонду становить 8,4 млн рублів.

Нагадаємо, в Чехії судитимуть вчительку початкових класів за виправдання геноциду. Під час своїх уроків вона підтримала агресію РФ проти України.

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