Нібито через дрони: у РФ жаліються на масштабні затримки авіарейсів

Атака дронів на Росію

Нагадаємо, що в ніч на 5 липня ударні безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії. Так, в місті Чебоксари (Чуваська Республіка) теж прогриміли виклики. Місцеві жителями зняли на відео влучання і пожежу, ймовірно, на одному з місцевих підприємств.

Крім того, вибухи вночі були і в Енгельсі Саратовської області. Деякі Telegram-канали писали, що, ймовірно, було атаковано військовий аеродром.

Також повідомлялось, що Сили оборони України атакували аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Там базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С і Су-30СМ. Операцію здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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