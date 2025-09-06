Ніби знала: як Квіткова зібрала "лук" нареченої для романтичного побачення з Бражком (фото)

Даша Квіткова опинилася в центрі казкового моменту - побачення з футболістом Володимиром Бражком обернулося пропозицією руки та серця. Блогерка ніби відчувала й обрала для зустрічі ніжний романтичний образ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.
Сукня
Для побачення блогерка обрала довгу літню сукню білого кольору з ніжним блакитним квітковим принтом.
Фасон із короткими рукавами-ліхтариками та відкритим декольте надав легкості й романтичності.
Зачіска
Волосся Даша залишила розпущеним, зробивши ставку на природність. Така легка зачіска створювала невимушений і водночас елегантний ефект.
Манікюр
Особливої уваги заслуговує манікюр. Ніжно-рожеві, максимально делікатні нігті квадратної форми ідеально доповнили "лук" нареченої.
Головний акцент створила розкішна діамантова каблучка, про можливу вартість якої ми розповідали раніше.
Побачення відбулося серед зеленого гольф-поля, прикрашеного білими квітами, свічками та величезним серцем із тканини.
Саме в такій атмосфері, сповненій романтики та ніжності, Бражко зробив пропозицію коханій.
Пара виглядала щасливою: Даша посміхалася, а Бражко ніжно обіймав її, що можна побачити на спільних фото.
"Класно пограли в гольф", - прокоментувала несподіване завершення вечора блогерка.
Сукня з квітковим принтом стала символічним вибором. Вона проста, але надзвичайно романтична. Нагадує класичні весільні мотиви.
У поєднанні з діамантовою обручкою й атмосферою побачення образ Квіткової виглядав ніжним і дуже доречним для моменту, який пара запам'ятає на все життя.
