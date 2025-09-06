Ніби знала: як Квіткова зібрала "лук" нареченої для романтичного побачення з Бражком (фото)

Образ Даші Квіткової для побачення з Бражком

Сукня

Для побачення блогерка обрала довгу літню сукню білого кольору з ніжним блакитним квітковим принтом.

Фасон із короткими рукавами-ліхтариками та відкритим декольте надав легкості й романтичності.

Зачіска

Волосся Даша залишила розпущеним, зробивши ставку на природність. Така легка зачіска створювала невимушений і водночас елегантний ефект.

Образ Квіткової для побачення з Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)

Манікюр

Особливої уваги заслуговує манікюр. Ніжно-рожеві, максимально делікатні нігті квадратної форми ідеально доповнили "лук" нареченої.

Головний акцент створила розкішна діамантова каблучка, про можливу вартість якої ми розповідали раніше.

Манікюр та обручка Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)

Атмосфера вечора

Побачення відбулося серед зеленого гольф-поля, прикрашеного білими квітами, свічками та величезним серцем із тканини.

Саме в такій атмосфері, сповненій романтики та ніжності, Бражко зробив пропозицію коханій.

Пара виглядала щасливою: Даша посміхалася, а Бражко ніжно обіймав її, що можна побачити на спільних фото.

"Класно пограли в гольф", - прокоментувала несподіване завершення вечора блогерка.

Заручини Квіткової та Бражка (фото: https://www.instagram.com/p/DORLXhuiIgu)

Чому цей образ "влучив"

Сукня з квітковим принтом стала символічним вибором. Вона проста, але надзвичайно романтична. Нагадує класичні весільні мотиви.

У поєднанні з діамантовою обручкою й атмосферою побачення образ Квіткової виглядав ніжним і дуже доречним для моменту, який пара запам'ятає на все життя.