Ніби квітень. Синоптик дала прогноз погоди на останні вихідні березня

Погода в Україні в останні вихідні березня буде сонячною і теплою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Тали Діденко в Facebook.
"30-31 березня буде ніби квітень", - заявила вона.
За прогнозом синоптика, в Україні на вихідних скрізь очікується сонячна погода та температура +20 +25 градусів. Однак 30 березня на сході буде трохи холодніше -+1 5+18 градусів.
У Києві 30 та 31 березня світитиме сонце, а температура повітря прогріється до +20 +22 градуси.
Крім того, синоптик додала, що перше похолодання слід очікувати у вівторок, 2 квітня, у західних областях, а у середу, 3 квітня, у більшості областей України.
"А поки що - березень готує чудове сонце і тепло на суботу-неділю", - підкреслила вона.
Синоптики зазначають, що погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.
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