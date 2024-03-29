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Будто апрель. Синоптик дала прогноз погоды на последние выходные марта

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине в последние выходные марта будет солнечной и теплой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Талы Диденко в Facebook.

"30-31 марта будет как будто апрель", - заявила она. 

По прогнозу синоптика, в Украине на выходных везде ожидается солнечная погода и температура +20 +25 градусов. Однако 30 марта на востоке будет немного холоднее -+1 5+18 градусов.

В Киеве 30 и 31 марта будет светить солнце, а температура воздуха прогреется до +20 +22 градуса. 

Кроме того, синоптик добавила, что первое похолодание следует ожидать во вторник, 2 апреля, в западных областях, а в среду, 3 апреля, в большинстве областей Украины.

"А пока - март готовит замечательное солнце и тепло на субботу-воскресенье", - подчеркнула она. 

Синоптики отмечают, что погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.

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Погода в Украине