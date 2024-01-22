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"Ніби хтось вистрілив у спину". Світоліна розкрила причину зняття з Australian Open

Мельбурн, Понеділок 22 січня 2024 11:37
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"Ніби хтось вистрілив у спину". Світоліна розкрила причину зняття з Australian Open Фото: Еліна Світоліна вимушено зачохлила ракетку в 1/8 фіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася подробицями про свій стан здоров'я після відмови від продовження боротьби в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії проти Лінди Носкової з Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Tennis Letter.

29-річна українка вимушено зачохлила ракетку на мейджорі в Мельбурні. У третьому геймі протистояння з чеською тенісисткою вона взяла медичний тайм-аут, а потім вирішила покинути корт достроково.

"У мене стався спазм або навіть не знаю, що це таке було, в першому геймі, наче стріляючий біль. Я нічого не могла зробити. Моя спина повністю заблокувалася. Звісно, дуже сумно", – розповіла Світоліна.

На уточнення журналістів, чи стикалася вона з подібними проблемами раніше, українка зізналася, що до поєдинку почувалася трохи недобре. Утім, у такому стані вона вже грала на Australian Open цьогоріч. Однак, настільки важкого ушкодження Світоліна ще не зазнавала.

"Так, такого, здається, в мене ніколи не було, такий стріляючий біль. Раніше в мене були ушкодження спини, коли я просто була втомлена наступного після матчу дня, але ця травма виникла з нізвідки. Почувалася так, ніби хтось вистрілив мені в спину", – додала титулована тенісистка.

На Australian Open-2024 Світоліна стартувала в першому основному колі змагань. Українка здолала австралійку Престон, болгарку Томову та швейцарку Голубіч. На перемоги над кожною зі суперниць вона витратила по два сети.

Нагадаємо, українка Ястремська пробилася в чвертьфінал Australian Open в одиночному розряді.

До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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