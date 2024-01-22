"Как будто кто-то выстрелил в спину". Свитолина раскрыла причину снятия с Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась подробностями о своем состоянии здоровья после отказа от продолжения борьбы в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против Линды Носковой из Чехии.

29-летняя украинка вынужденно зачехлила ракетку на мэйджоре в Мельбурне. В третьем гейме противостояния с чешской теннисисткой она взяла медицинский тайм-аут, а затем решила покинуть корт досрочно.

"У меня произошел спазм или даже не знаю, что это такое было, в первом гейме, как стреляющая боль. Я ничего не могла сделать. Моя спина полностью заблокировалась. Конечно, очень грустно", – рассказала Свитолина.

На уточнение журналистов, сталкивалась ли она с подобными проблемами раньше, украинка призналась, что до поединка чувствовала себя немного нехорошо. Впрочем, в таком состоянии она уже играла на Australian Open этого тогда. Однако, столь тяжелого повреждения Свитолина еще не испытывала.

"Да, такого, кажется, у меня никогда не было, такая стреляющая боль. Раньше у меня были повреждения спины, когда я просто была уставшей на следующий после матча день, но эта травма возникла из ниоткуда. Чувствова себя так, будто кто-то выстрелил мне в спину", – добавила титулованная теннисистка.

На Australian Open-2024 Свитолина стартовала в первом основном круге соревнований. Украинка одолела австралийку Престон, болгарку Томову и швейцарку Голубич. На победы над каждой из соперниц она потратила по два сета.