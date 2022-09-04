"Ни одежды, ни спальников". Оккупанты жалуются на плохое обеспечение (перехват)

Оккупанты жалуются, что "новеньким" не выдали даже военную форму. Российские солдаты вынуждены стирать старые вещи.

"Молодым вообще ничего. Ни одежды, ни спальников. Ничего, бл***ь. Ты представляешь, эти, которые приехали, голодранцы... Они сейчас стирают грязные вещи, бомжи", - сказал оккупант.

По его словам, новым подразделениям выдали автоматы 1970-х годов и бросили на передовую. Также российский солдат отметил, что их танки даже не могут стрелять метко.