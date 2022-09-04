"Ни одежды, ни спальников". Оккупанты жалуются на плохое обеспечение (перехват)

Новые российские подразделения, которые направили на войну в Украину, имеют плохое обеспечение. Оккупантам не выдают даже форму и спальники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Оккупанты жалуются, что "новеньким" не выдали даже военную форму. Российские солдаты вынуждены стирать старые вещи.

"Молодым вообще ничего. Ни одежды, ни спальников. Ничего, бл***ь. Ты представляешь, эти, которые приехали, голодранцы... Они сейчас стирают грязные вещи, бомжи", - сказал оккупант.

По его словам, новым подразделениям выдали автоматы 1970-х годов и бросили на передовую. Также российский солдат отметил, что их танки даже не могут стрелять метко.