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"Ні одягу, ні спальників". Окупанти скаржаться на погане забезпечення (перехоплення)

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Україна, Неділя 04 вересня 2022 14:10
"Ні одягу, ні спальників". Окупанти скаржаться на погане забезпечення (перехоплення) Фото: нові підрозділи РФ погано забезпечені (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нові російські підрозділи, які направили на війну в Україну, мають погане забезпечення. Окупантам не видають навіть форму та спальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Окупанти скаржаться, що "новачкам" не видали навіть військову форму. Російські солдати вимушені прати старі речі.

"Молодим взагалі нічого. Ні одягу, ні спальників. Нічого, бл***ь. Ти уявляєш, оці, що приїхали, голодранці... Вони зараз перуть брудні речі, бомжі", - сказав окупант.

За його словами, новим підрозділам видали автомати 1970-х років та кинули на передову. Також російський солдат зазначив, що їх танки навіть не можуть стріляти влучно.

Нагадаємо, за даними розвідки, майже половина техніки окупантів, яких зараз кидають на фронт, не боєздатна.

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