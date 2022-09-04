"Ні одягу, ні спальників". Окупанти скаржаться на погане забезпечення (перехоплення)

Нові російські підрозділи, які направили на війну в Україну, мають погане забезпечення. Окупантам не видають навіть форму та спальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Окупанти скаржаться, що "новачкам" не видали навіть військову форму. Російські солдати вимушені прати старі речі.

"Молодим взагалі нічого. Ні одягу, ні спальників. Нічого, бл***ь. Ти уявляєш, оці, що приїхали, голодранці... Вони зараз перуть брудні речі, бомжі", - сказав окупант.

За його словами, новим підрозділам видали автомати 1970-х років та кинули на передову. Також російський солдат зазначив, що їх танки навіть не можуть стріляти влучно.