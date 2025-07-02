"Ні" грошам! Український легіонер відмовився від найвищої зарплати і лишився без клубу

Півзахисник молодіжної збірної України Максим Хлань залишив польський клуб "Лехія" (Гданськ), відмовившись від "жирного" контракту, і тепер є вільним агентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт спортивного журналіста Блеза Лукашевського у соцмережі Х .

Українець став вільним агентом

Команда прагнула зберегти Хланя у складі, тому запропонувала п’ятирічний контракт з однією з найвищих зарплат у клубі.

Проте після кількох тижнів роздумів 21-річний футболіст відмовився від цієї пропозиції.

Роль Хланя у "Лехії"

Клуб розглядав Максима як важливого виконавця на перспективу. Його прогрес у минулому сезоні справив хороше враження на тренерський штаб.

Саме тому клуб був готовий зробити його одним із найвисокооплачуваніших футболістів.

Проте, сам футболіст вирішив не поспішати із підписанням контракту. Його рішення може бути пов’язане з бажанням спробувати себе в сильнішому чемпіонаті, знайти новий виклик у кар’єрі.

Інтерес турецького клубу

За інформацією журналіста "ТаТоТаке" Михайла Співаковського, турецький "Газіантеп" вже проявляє значний інтерес до українського півзахисника.

Клуб активно шукає посилення атакувальної лінії, і потенційний перехід Хланя розглядається як один із варіантів підсилення команди.

У минулому сезоні турецький "Газіантеп" фінішував на 14-й сходинці в турнірній таблиці Суперліги Туреччини.