"Нет" деньгам! Украинский легионер отказался от самой высокой зарплаты и остался без клуба
Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Хлань покинул польский клуб "Лехия" (Гданьск), отказавшись от "жирного" контракта, и теперь является свободным агентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт спортивного журналиста Блеза Лукашевского в соцсети Х.
Украинец стал свободным агентом
Команда стремилась сохранить Хланя в составе, поэтому предложила пятилетний контракт с одной из самых высоких зарплат в клубе.
Однако после нескольких недель раздумий 21-летний футболист отказался от этого предложения.
Роль Хланя в "Лехии"
Клуб рассматривал Максима как важного исполнителя на перспективу. Его прогресс в прошлом сезоне произвел хорошее впечатление на тренерский штаб.
Именно поэтому клуб был готов сделать его одним из самых высокооплачиваемых футболистов.
Однако, сам футболист решил не спешить с подписанием контракта. Его решение может быть связано с желанием попробовать себя в более сильном чемпионате, найти новый вызов в карьере.
Интерес турецкого клуба
По информации журналиста "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, турецкий "Газиантеп" уже проявляет значительный интерес к украинскому полузащитнику. Клуб активно ищет усиление атакующей линии, и потенциальный переход Хланя рассматривается как один из вариантов усиления команды.
В прошлом сезоне турецкий "Газиантеп" финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Суперлиги Турции.
Статистика Хланя за прошлый сезон
21-летний хавбек сыграл за "Лехию" 30 матчей в сезоне 2024/2025, он забил 5 голов и выполнил 4 результативные передачи.
Ранее писали, что другой украинский легионер Максим Таловеров уйдет из "Плимута" в другой английский клуб, ведь хочет остаться в АПЛ.
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