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"Нет" деньгам! Украинский легионер отказался от самой высокой зарплаты и остался без клуба

Среда 02 июля 2025 17:04
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"Нет" деньгам! Украинский легионер отказался от самой высокой зарплаты и остался без клуба Максим Хлань (фото: УАФ)
Автор: Екатерина Урсатий

Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Хлань покинул польский клуб "Лехия" (Гданьск), отказавшись от "жирного" контракта, и теперь является свободным агентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт спортивного журналиста Блеза Лукашевского в соцсети Х.

Украинец стал свободным агентом

Команда стремилась сохранить Хланя в составе, поэтому предложила пятилетний контракт с одной из самых высоких зарплат в клубе.

Однако после нескольких недель раздумий 21-летний футболист отказался от этого предложения.

Роль Хланя в "Лехии"

Клуб рассматривал Максима как важного исполнителя на перспективу. Его прогресс в прошлом сезоне произвел хорошее впечатление на тренерский штаб.

Именно поэтому клуб был готов сделать его одним из самых высокооплачиваемых футболистов.

Однако, сам футболист решил не спешить с подписанием контракта. Его решение может быть связано с желанием попробовать себя в более сильном чемпионате, найти новый вызов в карьере.

Интерес турецкого клуба

По информации журналиста "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, турецкий "Газиантеп" уже проявляет значительный интерес к украинскому полузащитнику. Клуб активно ищет усиление атакующей линии, и потенциальный переход Хланя рассматривается как один из вариантов усиления команды.

В прошлом сезоне турецкий "Газиантеп" финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Суперлиги Турции.

Статистика Хланя за прошлый сезон

21-летний хавбек сыграл за "Лехию" 30 матчей в сезоне 2024/2025, он забил 5 голов и выполнил 4 результативные передачи.

Ранее писали, что другой украинский легионер Максим Таловеров уйдет из "Плимута" в другой английский клуб, ведь хочет остаться в АПЛ.

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