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"Ні 28 лютого, ні після". Буданов про можливість звернення Придністров'я до Росії

Фото: Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Так звана "Придністровська Молдавська Республіка" не планує приєднуватись до складу Російської Федерації.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов під час розмови з журналістами на форумі "Україна. Рік 2024", передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні, офіційно на нашому ресурсі було зроблено заяву про те, що інформація, яка розповсюджується, не відповідає дійсності. 28 числа (28 лютого, - ред.) ніхто приєднуватись до Російської Федерації не збирається. Й після (28 лютого, - ред.) так само", - заявив Буданов. 

Питання Придністров'я

Придністров'я є одним із регіонів Молдови, який проголосив свою нібито "незалежність" ще 1990 року. Так звану "республіку" не визнала жодна держава. Зокрема Придністров'я підтримує Росія. Країна-терорист надає йому військову, економічну, політичну та дипломатичну підтримку, а також утримує там понад тисячу військових.

Нещодавно з'явилась інформація про те, що так звані "депутати усіх рівнів" Придністров'я планують просити Путіна приєднати регіон до складу Росії під час з'їзду 28 лютого. Як писав Інститут вивчення війни (ISW), представники невизнаної "влади" можуть організувати фейковий псевдореферендум.

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