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НХЛ завершила регулярний сезон: відомі всі пари плей-офф Кубка Стенлі

Фото: "Кінгз" зустрінуться з "Ойлерз" у першому ж раунді (twitter.com/LAKingsPR)
Автор: Антон Федорців

У різних куточках Північної Америки шістьма поєдинками завершилася регулярна першість Національної хокейної ліги 2023/24. Тепер остаточно сформувалася сітка Кубка Стенлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Переможцем Західної конференції став "Даллас". У першому раунді плей-офф "Старз" зустрінуться з чинним володарем Кубка Стенлі – "Вегасом", який завершив регулярку аж на 8-й сходинці.

Інші пари на Заході склали "Вінніпег" і "Колорадо", "Ванкувер" і "Нешвілл", а найгучнішою вивіскою стане протистояння "Едмонтона" та "Лос-Анджелеса". Дві важливі команди в біографії найкращого хокеїста всіх часів Вейна Гретцкі розібралися з проблемами впродовж сезону та позмагаються за путівку в наступний раунд.

Тим часом Східна конференція завершила змагання з "Рейнджерс" нагорі турнірної таблиці. "Синьосорочечники" в першому раунді Кубка Стенлі проекзаменують "Вашингтон", який останнім застрибнув у вагон плей-офф.

Фіналісти двох останніх розіграшів – "Флорида" і "Тампа-Бей" – схрестять ключки вже в першому раунді. "Бостон" позмагається за місце під сонцем із "Торонто". Натомість "Кароліна" зустрінеться з "Айлендерс".

Плей-офф НХЛ розпочнеться в ніч проти 21 квітня матчами на Сході. Наступної ночі виступи в Кубку Стенлі-2024 розпочнуть команди Західної конференції. Серії триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд.

Усі пари плей-офф Кубка Стенлі-2024:

  • "Флорида" – "Тампа-Бей"
  • "Бостон" – "Торонто"
  • "Рейнджерс" – "Вашингтон"
  • "Кароліна" – "Айлендерс"
  • "Даллас" – "Вегас"
  • "Вінніпег" – "Колорадо"
  • "Ванкувер" – "Нешвілл"
  • "Едмонтон" – "Лос-Анджелес"

 

До слова, раніше "Койотіс" зібралися переїхати з Арізони до Юти.

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