НХЛ завершила регулярный сезон: известны все пары плей-офф Кубка Стэнли

Победителем Западной конференции стал "Даллас". В первом раунде плей-офф "Старз" встретятся с действующим обладателем Кубка Стэнли – "Вегасом", завершившим регулярку на 8-й строчке.

Другие пары на Западе составили "Виннипег" и "Колорадо", "Ванкувер" и "Нэшвилл", а самой громкой вывеской станет противостояние "Эдмонтона" и "Лос-Анджелеса". Две важные команды в биографии лучшего хоккеиста всех времен Уэйна Гретцки разобрались с проблемами в течение сезона и сразятся за путевку в следующий раунд.

Тем временем Восточная конференция завершила соревнования по "Рейнджерсу" наверху турнирной таблицы. "Синерубашечники" в первом раунде Кубка Стэнли проэкзаменируют "Вашингтон", который последним запрыгнул в вагон плей-офф.

Финалисты двух последних розыгрышей – "Флорида" и "Тампа-Бэй" – скрестят клюшки уже в первом раунде. "Бостон" сразится за место под солнцем из "Торонто". "Каролина" встретится с "Айлендерс".

Плей-офф НХЛ начнется в ночь на 21 апреля матчами на Востоке. В следующую ночь выступления в Кубке Стэнли-2024 начнут команды Западной конференции. Серии будут продолжаться до четырех побед одной из команд.

Все пары плей-офф Кубка Стэнли-2024: