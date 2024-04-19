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НХЛ завершила регулярный сезон: известны все пары плей-офф Кубка Стэнли

Фото: "Кингз" встретятся с "Ойлерз" в первом же раунде (twitter.com/LAKingsPR)
Автор: Антон Федорцив

В разных уголках Северной Америки шестью поединками завершилось регулярное первенство Национальной хоккейной лиги 2023/24. Теперь окончательно сформировалась сетка Кубка Стэнли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Победителем Западной конференции стал "Даллас". В первом раунде плей-офф "Старз" встретятся с действующим обладателем Кубка Стэнли – "Вегасом", завершившим регулярку на 8-й строчке.

Другие пары на Западе составили "Виннипег" и "Колорадо", "Ванкувер" и "Нэшвилл", а самой громкой вывеской станет противостояние "Эдмонтона" и "Лос-Анджелеса". Две важные команды в биографии лучшего хоккеиста всех времен Уэйна Гретцки разобрались с проблемами в течение сезона и сразятся за путевку в следующий раунд.

Тем временем Восточная конференция завершила соревнования по "Рейнджерсу" наверху турнирной таблицы. "Синерубашечники" в первом раунде Кубка Стэнли проэкзаменируют "Вашингтон", который последним запрыгнул в вагон плей-офф.

Финалисты двух последних розыгрышей – "Флорида" и "Тампа-Бэй" – скрестят клюшки уже в первом раунде. "Бостон" сразится за место под солнцем из "Торонто". "Каролина" встретится с "Айлендерс".

Плей-офф НХЛ начнется в ночь на 21 апреля матчами на Востоке. В следующую ночь выступления в Кубке Стэнли-2024 начнут команды Западной конференции. Серии будут продолжаться до четырех побед одной из команд.

Все пары плей-офф Кубка Стэнли-2024:

  • "Флорида" – "Тампа-Бэй"
  • "Бостон" – "Торонто"
  • "Рейнджерс" – "Вашингтон"
  • "Каролина" – "Айлендерс"
  • "Даллас" – "Вегас"
  • "Виннипег" – "Колорадо"
  • "Ванкувер" – "Нэшвилл"
  • "Эдмонтон" – "Лос-Анджелес"

 

К слову, ранее "Койотис" собрались переехать из Аризоны в Юту.

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