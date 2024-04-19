НХЛ завершила регулярный сезон: известны все пары плей-офф Кубка Стэнли

В разных уголках Северной Америки шестью поединками завершилось регулярное первенство Национальной хоккейной лиги 2023/24. Теперь окончательно сформировалась сетка Кубка Стэнли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Победителем Западной конференции стал "Даллас". В первом раунде плей-офф "Старз" встретятся с действующим обладателем Кубка Стэнли – "Вегасом", завершившим регулярку на 8-й строчке.
Другие пары на Западе составили "Виннипег" и "Колорадо", "Ванкувер" и "Нэшвилл", а самой громкой вывеской станет противостояние "Эдмонтона" и "Лос-Анджелеса". Две важные команды в биографии лучшего хоккеиста всех времен Уэйна Гретцки разобрались с проблемами в течение сезона и сразятся за путевку в следующий раунд.
Тем временем Восточная конференция завершила соревнования по "Рейнджерсу" наверху турнирной таблицы. "Синерубашечники" в первом раунде Кубка Стэнли проэкзаменируют "Вашингтон", который последним запрыгнул в вагон плей-офф.
Финалисты двух последних розыгрышей – "Флорида" и "Тампа-Бэй" – скрестят клюшки уже в первом раунде. "Бостон" сразится за место под солнцем из "Торонто". "Каролина" встретится с "Айлендерс".
Плей-офф НХЛ начнется в ночь на 21 апреля матчами на Востоке. В следующую ночь выступления в Кубке Стэнли-2024 начнут команды Западной конференции. Серии будут продолжаться до четырех побед одной из команд.
Все пары плей-офф Кубка Стэнли-2024:
К слову, ранее "Койотис" собрались переехать из Аризоны в Юту.
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