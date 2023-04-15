НХЛ завершила регулярний сезон: відомі всі пари плей-офф Кубка Стенлі

Матчами в Коламбусі та Нешвіллі завершився регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги сезону 2022/23. Незабаром розпочнеться боротьба за Кубок Стенлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Зустріч у Коламбусі між "Блю Джекетс" і "Баффало" не мала турнірного значення. І господарі, і "Сейбрз" втратили шанси на вихід у стадію матчів на виліт, тож грали за власний престиж.

"Коламбус" повів на першій хвилині зусиллями Гудро. Утім, далі до справи взялися гості. Трьома шайбами в другому періоді "Баффало" повністю перевернув гру. Гол Енгла повернув "Блю Джекетс" у поєдинок на фінальні 20 хвилин. Але там Міттелстадт і Кребс забезпечили перемогу "Сейбрз" (5:2).

Натомість "Колорадо" приїхав до Нешвілла з наміром виграти Центральний дивізіон. "Евеланш" шокували господарів у перші п'ять хвилин, коли відзначилися двічі зусиллями Тейвза та Маккіннона. Останній став головним героєм поєдинку, оформивши хет-трик. Хоча "Нешвілл" боровся до останнього і поступився мінімально (3:4).

Завдяки перемозі "Колорадо" обійшов "Даллас" нагорі дивізіону. "Евеланш" набрали 109 очок, а в "Старз" залишилося на пункт менше. Чинний володар Кубка Стенлі в першому раунді плей-офф зустрінеться зі "Сіетл Кракен". Ті фінішували на 4-й сходинці Тихоокеанського дивізіону.

Усі пари плей-офф Кубка Стенлі-2023:

"Колорадо" – "Сіетл"

"Даллас" – "Міннесота"

"Вегас" – "Вінніпег"

"Едмонтон" – "Лос-Анджелес"

"Бостон" – "Флорида"

"Торонто" – "Тампа-Бей"

"Кароліна" – "Айлендерс"

"Нью-Джерсі" – "Рейнджерс"

Перші матчі плей-офф відбудуться у ніч із понеділка на вівторок. Зокрема, домашні поєдинки зіграють "Кароліна", "Бостон", "Даллас" і "Едмонтон". Фінал Кубка Стенлі, найімовірніше, пройде у червні.