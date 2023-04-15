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НХЛ завершила регулярний сезон: відомі всі пари плей-офф Кубка Стенлі

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Нешвілл, Субота 15 квітня 2023 10:46
НХЛ завершила регулярний сезон: відомі всі пари плей-офф Кубка Стенлі Фото: "Колорадо Евеланш" – чинний володар Кубка Стенлі (sportskeeda.com)
Автор: Антон Федорців

Матчами в Коламбусі та Нешвіллі завершився регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги сезону 2022/23. Незабаром розпочнеться боротьба за Кубок Стенлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Зустріч у Коламбусі між "Блю Джекетс" і "Баффало" не мала турнірного значення. І господарі, і "Сейбрз" втратили шанси на вихід у стадію матчів на виліт, тож грали за власний престиж.

"Коламбус" повів на першій хвилині зусиллями Гудро. Утім, далі до справи взялися гості. Трьома шайбами в другому періоді "Баффало" повністю перевернув гру. Гол Енгла повернув "Блю Джекетс" у поєдинок на фінальні 20 хвилин. Але там Міттелстадт і Кребс забезпечили перемогу "Сейбрз" (5:2).

Натомість "Колорадо" приїхав до Нешвілла з наміром виграти Центральний дивізіон. "Евеланш" шокували господарів у перші п'ять хвилин, коли відзначилися двічі зусиллями Тейвза та Маккіннона. Останній став головним героєм поєдинку, оформивши хет-трик. Хоча "Нешвілл" боровся до останнього і поступився мінімально (3:4).

Завдяки перемозі "Колорадо" обійшов "Даллас" нагорі дивізіону. "Евеланш" набрали 109 очок, а в "Старз" залишилося на пункт менше. Чинний володар Кубка Стенлі в першому раунді плей-офф зустрінеться зі "Сіетл Кракен". Ті фінішували на 4-й сходинці Тихоокеанського дивізіону.

Усі пари плей-офф Кубка Стенлі-2023:

  • "Колорадо" – "Сіетл"
  • "Даллас" – "Міннесота"
  • "Вегас" – "Вінніпег"
  • "Едмонтон" – "Лос-Анджелес"
  • "Бостон" – "Флорида"
  • "Торонто" – "Тампа-Бей"
  • "Кароліна" – "Айлендерс"
  • "Нью-Джерсі" – "Рейнджерс"

НХЛ завершила регулярний сезон: відомі всі пари плей-офф Кубка Стенлі

Перші матчі плей-офф відбудуться у ніч із понеділка на вівторок. Зокрема, домашні поєдинки зіграють "Кароліна", "Бостон", "Даллас" і "Едмонтон". Фінал Кубка Стенлі, найімовірніше, пройде у червні.

До слова, напередодні збірна України здолала збірну латвійських клубів у спарингу перед хокейним ЧС-2023.

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