НХЛ: "Рейнджерс" переграли "Тампу-Бей", "Вегас" на останній хвилині дотиснув "Лос-Анджелес"

НХЛ, Східна конференція, регулярний сезон

"Рейнджерс" – "Тампа-Бей" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайби: Зібанеджад, 23:25, 45:11, Гудроу, 51:00 – Стемкос, 29:09

НХЛ, Західна конференція, регулярний сезон

"Лос-Анджелес" – "Вегас" – 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)

Шайби: Віларді, 10:36, Кемпе, 44:02, Калієв, 52:58 – Оді-Маршессо, 21:41, Айкел, 41:27, Карлссон, 47:17, Стоун, 59:34

У стартовому матчі на Сході в Нью-Йорку зустрілися два фіналісти конференції сезону 2021/22. Господарі повели на 24-й хвилині, коли Зібанеджад увірвався до вільної зони та впевнено переграв Васілєвского. Та за шість хвилин "блискавки" відігралися – Стемкос реалізував більшість класним кидком із центральної зони.

Проте, третій період був повністю за "Рейнджерс". Спершу Зібанеджад із передачі Панаріна скористався відсутністю одного польового в гостей. А згодом Гудроу результативно завершив атаку " синьосорочечників" за участі Карпентера та Ліндгрена.

Ще насиченішим подіями став поєдинок у Каліфорнії. У середині першого періоду "король" Віларді влучним кидком завершив атаку господарів другим темпом. "Вегас" відповів шайбою на старті другої 20-хвилинки – Оді-Маршессо реалізував вихід 3 в 1 у контратаці "лицарів". Справжня "заруба" пішла в третьому періоді.

Айкел вивів "Вегас" вперед, пробивши з кількох метрів після серії рикошетів. Форвард "Лос-Анджелеса" Кемпе швидко відновив статус-кво. Та згодом Карлссон класно підправив у ворота дальній постріл П'єтранджело. Калієв, здавалося, вирвав для "Кінгз" путівку в овертайм, але за 26 секунд до сирени досвідчений Стоун вирвав перемогу для гостей.