НХЛ: "Рейнджерс" переграли "Тампу-Бей", "Вегас" на останній хвилині дотиснув "Лос-Анджелес"

Перемогами "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Лас-Вегас Найтс" над "Тампою-Бей Лайтнінг" і "Лос-Анджелес Кінгз" відповідно стартував регулярний сезон Національної хокейної ліги за океаном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
НХЛ, Східна конференція, регулярний сезон
"Рейнджерс" – "Тампа-Бей" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Шайби: Зібанеджад, 23:25, 45:11, Гудроу, 51:00 – Стемкос, 29:09
НХЛ, Західна конференція, регулярний сезон
"Лос-Анджелес" – "Вегас" – 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)
Шайби: Віларді, 10:36, Кемпе, 44:02, Калієв, 52:58 – Оді-Маршессо, 21:41, Айкел, 41:27, Карлссон, 47:17, Стоун, 59:34
У стартовому матчі на Сході в Нью-Йорку зустрілися два фіналісти конференції сезону 2021/22. Господарі повели на 24-й хвилині, коли Зібанеджад увірвався до вільної зони та впевнено переграв Васілєвского. Та за шість хвилин "блискавки" відігралися – Стемкос реалізував більшість класним кидком із центральної зони.
Проте, третій період був повністю за "Рейнджерс". Спершу Зібанеджад із передачі Панаріна скористався відсутністю одного польового в гостей. А згодом Гудроу результативно завершив атаку " синьосорочечників" за участі Карпентера та Ліндгрена.
Ще насиченішим подіями став поєдинок у Каліфорнії. У середині першого періоду "король" Віларді влучним кидком завершив атаку господарів другим темпом. "Вегас" відповів шайбою на старті другої 20-хвилинки – Оді-Маршессо реалізував вихід 3 в 1 у контратаці "лицарів". Справжня "заруба" пішла в третьому періоді.
Айкел вивів "Вегас" вперед, пробивши з кількох метрів після серії рикошетів. Форвард "Лос-Анджелеса" Кемпе швидко відновив статус-кво. Та згодом Карлссон класно підправив у ворота дальній постріл П'єтранджело. Калієв, здавалося, вирвав для "Кінгз" путівку в овертайм, але за 26 секунд до сирени досвідчений Стоун вирвав перемогу для гостей.
До слова, олімпійський чемпіон Гашек присоромив НХЛ за потурання російським хокеїстам.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.