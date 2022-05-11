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НХЛ провела драфт-лотерею среди неудачников сезона

Фото: "Монреаль" будет выбирать первым на драфте-2022 (twitter.com/CanadiensMTL)
Автор: Антон Федорцив

Драфт-лотерею Национальной хоккейной лиги выиграл "Монреаль Канадиенс". "Красные" впервые в истории получили первый пик драфта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Сильнейшая хоккейная лига планеты провела лотерею в ночь на 11 мая. В ней приняли участие 16 худших команд чемпионата в сезоне 2021/22.

Победителем розыгрыша стал "Монреаль". "Канадиенс", являющийся самым титулованным клубом НХЛ, стали худшей командой регулярного чемпионата, одержали всего 16 побед в 82-х матчах и заняли последнее место в Восточной конференции. "Монреаль" впервые с 1980 года будет выбирать новичка первым во время драфта.

Второй пик получили "Нью-Джерси Дэвилз". А третьим будет выбирать "Аризона Койотис". Первый раунд драфта-2022 запланирован на 7 июля в Монреале, а следующие шесть раундов состоятся 8 июля.

Напомним, что украинка Свитолина пропустит Открытый чемпионат Франции-2022.

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