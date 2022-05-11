НХЛ провела драфт-лотерею серед невдах сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Найсильніша хокейна ліга планети провела лотерею у ніч на 11 травня. У ній взяли участь 16 найгірших команд чемпіонату в сезоні 2021/22.

Переможцем розіграшу став "Монреаль". "Канадієнс", які є найтитулованішим клубом НХЛ, стали найгіршою командою регулярного чемпіонату, здобули лише 16 перемог за 82 матчі та посіли останнє місце в Східній конференції. "Монреаль" уперше з 1980 року обиратиме новачка першим під час драфту.

Другий пік отримали "Нью-Джерсі Девілз". Натомість третім обиратиме "Арізона Койотіс". Перший раунд драфту-2022 запланований на 7 липня у Монреалі, а наступні шість раундів відбудуться 8 липня.