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НХЛ провела драфт-2024: хто обраний під першим номером

Фото: Маклін Селебріні (праворуч) задоволений статусом першого новачка року (x.com/NHL)
Автор: Антон Федорців

"Сан-Хосе Шаркс" під першим номером драфту Національної хокейної ліги 2024 року взяли канадського центрфорварда Макліна Селебріні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

18-річний уродженець провінції Британська Колумбія прогнозовано став новачком аутсайдера Тихоокеанського дивізіону. Центральний нападник Бостонського університету був фаворитом оглядачів.

Перед сезоном 2022/23 Селебріні приєднався до "Чикаго Стіл" у Хокейній лізі США (USHL). Там він набрав 86 очок за 50 матчів регулярної першості. Натомість минулий сезон канадець відіграв у Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за "Тер'єрів" Бостонського університету. Статистика – 32 шайби, 32 асисти (38 поєдинків).

Другим обирав "Чикаго" та взяв білоруського оборонця Арцьома Лєушунова з Університету штату Мічиган. Натомість "Анахайм" забрав третім із "Ошави Дженералз" (Хокейна ліга Онтаріо) вінгера Беккета Сеннеке. Володар Кубка Стенлі-2024 "Флорида" в першому раунді не обрала новачків, а фіналіст сезону "Едмонтон" узяв крайнього нападника Сема О'Райллі з "Лондон Найтс" (Хокейна ліга Онтаріо).

Торік першим обирав "Чикаго". "Блекгокс" підписали канадця Коннора Бедарда. Центрфорвард, якого охрестили "некстваном", став Найкращим новачком року. Проте, команда з Іллінойса не змогла пробитися в плей-офф.

 

 

До слова, раніше "Флорида" завоювала Кубок Стенлі в сьомому поєдинку серії.

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