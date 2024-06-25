"Флорида" вперше в історії завоювала Кубок Стенлі: відео
"Флорида Пантерз" здолала "Едмонтон Ойлерз" у сьомому матчі фінальної серії та здобула головний трофей Національної хокейної ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
НХЛ, Кубок Стенлі, фінал
"Флорида" – "Едмонтон" – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0); серія – 4:3
Шайби: Верхейге, 04:27, Райнхарт, 35:11 – Янмарк, 06:44
У дебюті зустрічі команди обмінялися шайбами. "Пантерз" відкрили рахунок після нереалізованої більшості – Родрігес кинув від лівого борту, а самотній Верхейге вдало підставив ключку. У відповідь Янмарк реалізував вихід 1 в 0 після класної передачі Сісі.
Вдруге "Флорида" вийшла вперед під завісу другого періоду. Цього разу спрацювала перша ланка атаки господарів. Куліков виніс подалі шайбу, що летіла у ворота Бобровского, Верхейге віддав на Райнхарта, а той пройшов правим краєм і "прошив" Скіннера кидком із правої зони.
Упродовж фінальної 20-хвилинки "Ойлерз" намагалися відігратися. Утім, дива реакції в рамці воріт демонстрував голкіпер "Пантерз". Коли ж і Бобровскій був безсилим, то під шайби відчайдушно кидалися польові. Зрештою, "Флорида" втримала переможний рахунок і закрила серію після трьох поразок поспіль.
Для команди Пола Моріса Кубок Стенлі-2024 – перший в клубній історії. Торік "Пантерз" дійшли до фіналу, але в одні ворота поступилися "Вегасу" (1:4). Український слід у цьому тріумфі пов'язаний з персоною нападника "Флориди" Меттью Ткачука, обоє батьків якого мають коріння з України.
Прем'єрний титул "Флориди"
Клуб заснований у 1993 році. На третій сезон пробився до першого фіналу Кубка Стенлі, де програв серію "Піттсбургу" (0:4).
У 1998-2019 рр. лише тричі виходив у плей-офф. Злет "Пантерз" пов'язують з появою на посаді генерального менеджера Білла Зіто. Він приєднався до керівництва клубом у вересні 2020-го. З тих пір "Флорида" стала регулярним учасником плей-офф.
Номери 1, 37, 93 виведені з обігу на честь Роберто Луонго (голкіпер), Вейна Хейзінги (колишній власник) і Білла Торрея (екс-президент). У сезоні 1993/94 кольори "Флориди" захищав українець Олександр Годинюк (26 матчів, 10 передач).
До слова, раніше збірна Чехії стала чемпіоном світу вперше за 14 років.
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