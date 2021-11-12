НГЗ модернизирует оборудование городской больницы Николаева на 15,6 млн гривен

Руководство Николаевского глиноземного завода (НГЗ) планирует установить за свой счет дополнительную современную кислородную станцию для Николаевской больницы №5. Она поможет избежать перебоев с подачей кислорода.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой на своей странице в Facebook.

По словам Замазеевой, год назад, благодаря Николаевскому глиноземному, на базе городской больницы №5 было открыто современное COVID-отделение. Сейчас здесь самый большой ководный койка фонд в регионе - 365 мест. Кислородная станция необходима для предотвращения перебоев с подачей кислорода. На НГЗ ее готовы установить в кратчайшие сроки.

В то же время, на самом предприятии сообщили о том, что кроме установки новой кислородной станции на 3 тонны, администрация МГЗ выделит средства для закупки 10 баллонов с кислородом и переоснащения оборудования в больнице.

"Мы также планируем дополнительно оснастить кислородную станцию ​​госпиталя генератором газообразного кислорода. Примерная стоимость всех этих проектов -15,6 млн грн", - отметил заместитель директора НГЗ Олег Голубович.