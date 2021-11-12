МГЗ модернізує обладнання міської лікарні Миколаєва на 15,6 млн гривень

Керівництво Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) планує встановити власним коштом додаткову сучасну кисневу станцію для Миколаївської лікарні №5. Вона допоможе уникнути перебоїв з подачею кисню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої на своїй сторінці у Facebook.

За словами Замазєєвої, рік тому, завдяки Миколаївському глиноземному, на базі міської лікарні №5 було відкрито сучасне COVID-відділення. Наразі тут найбільший ковідний ліжко фонд у регіоні - 365 місць. Киснева станція потрібна для унеможливлення перебоїв з подачею кисню. На МГЗ її готові встановити у найкоротші терміни.

Водночас на самому підприємстві повідомили про те, що окрім встановлення нової кисневої станції на 3 тони, адміністрація МГЗ виділить кошти для закупки 10 балонів з киснем та переоснащення обладнання у лікарні.

"Ми також плануємо додатково оснастити кисневу станцію шпиталю генератором газоподібного кисню. Орієнтовна вартість всіх цих проєктів -15,6 млн грн", - зазначив заступник директора МГЗ Олег Голубович.