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МГЗ модернізує обладнання міської лікарні Миколаєва на 15,6 млн гривень

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Миколаїв, П'ятниця 12 листопада 2021 13:34
МГЗ модернізує обладнання міської лікарні Миколаєва на 15,6 млн гривень Фото: МГЗ встановить додаткову кисневу станцію (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Керівництво Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) планує встановити власним коштом додаткову сучасну кисневу станцію для Миколаївської лікарні №5. Вона допоможе уникнути перебоїв з подачею кисню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої на своїй сторінці у Facebook.

За словами Замазєєвої, рік тому, завдяки Миколаївському глиноземному, на базі міської лікарні №5 було відкрито сучасне COVID-відділення. Наразі тут найбільший ковідний ліжко фонд у регіоні - 365 місць. Киснева станція потрібна для унеможливлення перебоїв з подачею кисню. На МГЗ її готові встановити у найкоротші терміни.

Водночас на самому підприємстві повідомили про те, що окрім встановлення нової кисневої станції на 3 тони, адміністрація МГЗ виділить кошти для закупки 10 балонів з киснем та переоснащення обладнання у лікарні.

"Ми також плануємо додатково оснастити кисневу станцію шпиталю генератором газоподібного кисню. Орієнтовна вартість всіх цих проєктів -15,6 млн грн", - зазначив заступник директора МГЗ Олег Голубович.

Нагадаємо, минулого року у Миколаєві відкрили надсучасний інфекційно-боксований шпиталь. Медичний центр площею понад 3 тис. квадратних метрів побудували у розпал пандемії на колись занедбаній території за рекордні терміни - 6 місяців. На його будівництво та оснащення Миколаївський глиноземний завод виділив 155 млн грн. Це єдиний подібний проєкт в Україні. З моменту його відкриття понад 1 тис. пацієнтів вже отримали тут медичну допомогу.

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