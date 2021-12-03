UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НГЗ сосредоточит усилия на модернизации и защите экологии, - Цохлинг

Автор: Наталия Гурковская

Президент Николаевского глиноземного завода (НГЗ) Штефан Цохлинг провел первую рабочую встречу на заводе, во время которой обозначил главные приоритеты работы завода и планы на ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина на пресс-службе НГЗ.

"Развитие и модернизация завода, защита экологии, европейский подход к охране труда и новые образовательные программы для сотрудников - это то, на чем должны вместе сконцентрировать наши усилия, чтобы максимально соответствовать мировым стандартам. Для этого нужна качественная командная работа", - отметил Цохлинг под время своего выступления.

Также президент завода познакомился с руководителями структурных подразделений Николаевского глиноземного, осмотрел производственные мощности.

Как сообщалось, президентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин Австрии Штефан Цохлинг. Он занимал руководящие должности в Magna International, Remus и HSBC Investment Banking.

На НГЗ Цохлинг будет заниматься стратегией развития завода, расширением сотрудничества предприятия с муниципальными и государственными органами власти и развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями и финансовыми сообществами.

Читайте РБК-Украина в Google News
НГЗ