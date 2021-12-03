НГЗ сосредоточит усилия на модернизации и защите экологии, - Цохлинг

Президент Николаевского глиноземного завода (НГЗ) Штефан Цохлинг провел первую рабочую встречу на заводе, во время которой обозначил главные приоритеты работы завода и планы на ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина на пресс-службе НГЗ.

"Развитие и модернизация завода, защита экологии, европейский подход к охране труда и новые образовательные программы для сотрудников - это то, на чем должны вместе сконцентрировать наши усилия, чтобы максимально соответствовать мировым стандартам. Для этого нужна качественная командная работа", - отметил Цохлинг под время своего выступления. Также президент завода познакомился с руководителями структурных подразделений Николаевского глиноземного, осмотрел производственные мощности.