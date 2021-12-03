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НГЗ сосредоточит усилия на модернизации и защите экологии, - Цохлинг

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Николаев, Пятница 03 декабря 2021 13:55
НГЗ сосредоточит усилия на модернизации и защите экологии, - Цохлинг Фото: НГЗ (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Николаевского глиноземного завода (НГЗ) Штефан Цохлинг провел первую рабочую встречу на заводе, во время которой обозначил главные приоритеты работы завода и планы на ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина на пресс-службе НГЗ.

"Развитие и модернизация завода, защита экологии, европейский подход к охране труда и новые образовательные программы для сотрудников - это то, на чем должны вместе сконцентрировать наши усилия, чтобы максимально соответствовать мировым стандартам. Для этого нужна качественная командная работа", - отметил Цохлинг под время своего выступления.

НГЗ сосредоточит усилия на модернизации и защите экологии, - ЦохлингНГЗ сосредоточит усилия на модернизации и защите экологии, - Цохлинг

Также президент завода познакомился с руководителями структурных подразделений Николаевского глиноземного, осмотрел производственные мощности.

Как сообщалось, президентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин Австрии Штефан Цохлинг. Он занимал руководящие должности в Magna International, Remus и HSBC Investment Banking.

На НГЗ Цохлинг будет заниматься стратегией развития завода, расширением сотрудничества предприятия с муниципальными и государственными органами власти и развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями и финансовыми сообществами.

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