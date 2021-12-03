МГЗ зосередить зусилля на модернізації та захисті екології, - Цохлінг
Президент Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) Штефан Цохлінг провів першу робочу зустріч на заводі, під час якої окреслив головні пріоритети роботи заводу та плани на найближчий час.
Про це пише РБК-Україна на прес-службу МГЗ.
"Розвиток і модернізація заводу, захист екології, європейський підхід до охорони праці та нові освітні програми для співробітників - це те, на чому маємо разом сконцентрувати наші зусилля, аби максимально відповідати світовим стандартам. Для цього потрібна якісна командна робота", - зазначив Цохлінг під час свого виступу.
Також президент заводу познайомився з керівниками структурних підрозділів Миколаївського глиноземного, оглянув виробничі потужності.
Як повідомлялось, президентом Миколаївського глиноземного заводу призначено громадянина Австрії Штефана Цохлінга. Він займав керівні посади у Magna International, Remus та HSBC Investment Banking.
На МГЗ Цохлінг займатиметься стратегією розвитку заводу, розширенням співпраці підприємства з муніципальними й державними органами влади та розвитком відносин з міжнародними галузевими асоціаціями та фінансовими спільнотами.