На НГЗ планируют делать стройматериалы из красного шлама
Специалисты Николаевского глиноземного завода первыми в мире провели испытания и пришли к выводу, что шлам можно использовать для производства цемента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора НГЗ Виктора Кожевникова.
"Проблема утилизации шлама общемировая. Пока решений для массового внедрения никем не найдено. Но НГЗ постоянно работает в этом направлении. Мы в числе первых среди глиноземных производств по объёму переработки красного шлама", - рассказывает Кожевников.
В 2022 году на предприятии запланировано выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для получения из красного шлама продуктов, которые можно будет использовать в строительстве. На первом этапе ожидаемый объем утилизации шлама составит порядка 180 тыс. тонн в год.
Помимо этого, Кожевников заявил, что одной из приоритетных задач завода является снижение углеродного следа. По нормативным показателям выброса взвешенных частиц НГЗ укладывается в государственные нормы, но работы по снижению выбросов ведутся постоянно.
В прошлом году завершился первый этап масштабной модернизации - в результате уровень выбросов значительно уменьшился. Окончательно этот проект завершится в 2023 году, его стоимость составит более 200 млн грн.
"Также завод рассматривает возможность снижения углеродного следа за счет многих факторов, в том числе за счет снижения потребления тепла на выпарных батареях - рекомпрессия пара. Идея такой модернизации принадлежит известной французской компании GIA, совместно с которой мы сегодня работаем", – рассказал Кожевников в своем интервью.
За последние 10 лет завод направил свыше 1,1 млрд гривен на целевые природоохранные мероприятия. В 2021 НГЗ успешно прошел аудит независимой норвежской сертификационной компании Det Norske Veritas (DNV) на соответствие требованиям международных стандартов качества, экологического менеджмента, промышленной безопасности и охраны труда.
Ранее президент Николаевского глиноземного завода Штефан Цохлинг заявил, что предприятие сконцентрируется на достижении амбициозных целей ESG - на будущем с низким углеродным следом.
В прошлом году завод прошел аудит независимой норвежской сертификационной компании Det Norske Veritas на соответствие требованиям международных стандартов качества, экологического менеджмента, промышленной безопасности и охраны труда. А за последние 10 лет на целевые природоохранные мероприятия НГЗ потратил 47 млн долларов.