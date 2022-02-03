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На НГЗ планируют делать стройматериалы из красного шлама

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Николаев, Четверг 03 февраля 2022 11:55
На НГЗ планируют делать стройматериалы из красного шлама Фото: НГЗ (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Специалисты Николаевского глиноземного завода первыми в мире провели испытания и пришли к выводу, что шлам можно использовать для производства цемента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора НГЗ Виктора Кожевникова.

"Проблема утилизации шлама общемировая. Пока решений для массового внедрения никем не найдено. Но НГЗ постоянно работает в этом направлении. Мы в числе первых среди глиноземных производств по объёму переработки красного шлама", - рассказывает Кожевников.

В 2022 году на предприятии запланировано выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для получения из красного шлама продуктов, которые можно будет использовать в строительстве. На первом этапе ожидаемый объем утилизации шлама составит порядка 180 тыс. тонн в год.

Помимо этого, Кожевников заявил, что одной из приоритетных задач завода является снижение углеродного следа. По нормативным показателям выброса взвешенных частиц НГЗ укладывается в государственные нормы, но работы по снижению выбросов ведутся постоянно.

В прошлом году завершился первый этап масштабной модернизации - в результате уровень выбросов значительно уменьшился. Окончательно этот проект завершится в 2023 году, его стоимость составит более 200 млн грн.

"Также завод рассматривает возможность снижения углеродного следа за счет многих факторов, в том числе за счет снижения потребления тепла на выпарных батареях - рекомпрессия пара. Идея такой модернизации принадлежит известной французской компании GIA, совместно с которой мы сегодня работаем", – рассказал Кожевников в своем интервью.

За последние 10 лет завод направил свыше 1,1 млрд гривен на целевые природоохранные мероприятия. В 2021 НГЗ успешно прошел аудит независимой норвежской сертификационной компании Det Norske Veritas (DNV) на соответствие требованиям международных стандартов качества, экологического менеджмента, промышленной безопасности и охраны труда.

Ранее президент Николаевского глиноземного завода Штефан Цохлинг заявил, что предприятие сконцентрируется на достижении амбициозных целей ESG - на будущем с низким углеродным следом.

В прошлом году завод прошел аудит независимой норвежской сертификационной компании Det Norske Veritas на соответствие требованиям международных стандартов качества, экологического менеджмента, промышленной безопасности и охраны труда. А за последние 10 лет на целевые природоохранные мероприятия НГЗ потратил 47 млн долларов.

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