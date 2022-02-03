На МГЗ планують робити будматеріали із червоного шламу

Фахівці Миколаївського глиноземного заводу першими у світі провели випробування та дійшли висновку, що шлам можна використовувати для виробництва цементу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву

"Проблема утилізації шламу загальносвітова. Поки що рішень для масового втілення ніким не знайдено. Але МГЗ постійно працює у цьому напрямі. Ми у числі перших серед глиноземних виробництв з обсягу переробки червоного шламу", - розповідає Кожевніков.

У 2022 році на підприємстві заплановано виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт для отримання з червоного шламу продуктів, які можна буде використовувати у будівництві. На першому етапі очікуваний обсяг утилізації шламу становитиме близько 180 тис. тон на рік.

Крім цього, Кожевніков заявив, що одним із пріоритетних завдань заводу є зниження вуглецевого сліду. За нормативними показниками викиду зважених часток МГЗ вкладається у державні норми, але роботи зі зниження викидів ведуться постійно.

Минулого року завершився перший етап масштабної модернізації – внаслідок цього рівень викидів значно зменшився. Остаточно цей проект завершиться у 2023 році, його вартість становитиме понад 200 млн грн.

"Також завод розглядає можливість зниження вуглецевого сліду за рахунок багатьох факторів, у тому числі за рахунок зниження споживання тепла на випарних батареях - рекомпресія пари. Ідея такої модернізації належить відомій французькій компанії GIA, спільно з якою ми сьогодні працюємо", - розповів Кожевніков у своєму інтерв'ю.

За останні 10 років завод направив понад 1,1 млрд гривень на цільові природоохоронні заходи. У 2021 році МГЗ успішно пройшов аудит незалежної норвезької сертифікаційної компанії Det Norske Veritas (DNV) на відповідність вимогам міжнародних стандартів якості, екологічного менеджменту, промислової безпеки та охорони праці.