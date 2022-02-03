На МГЗ планують робити будматеріали із червоного шламу
Фахівці Миколаївського глиноземного заводу першими у світі провели випробування та дійшли висновку, що шлам можна використовувати для виробництва цементу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву
"Проблема утилізації шламу загальносвітова. Поки що рішень для масового втілення ніким не знайдено. Але МГЗ постійно працює у цьому напрямі. Ми у числі перших серед глиноземних виробництв з обсягу переробки червоного шламу", - розповідає Кожевніков.
У 2022 році на підприємстві заплановано виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт для отримання з червоного шламу продуктів, які можна буде використовувати у будівництві. На першому етапі очікуваний обсяг утилізації шламу становитиме близько 180 тис. тон на рік.
Крім цього, Кожевніков заявив, що одним із пріоритетних завдань заводу є зниження вуглецевого сліду. За нормативними показниками викиду зважених часток МГЗ вкладається у державні норми, але роботи зі зниження викидів ведуться постійно.
Минулого року завершився перший етап масштабної модернізації – внаслідок цього рівень викидів значно зменшився. Остаточно цей проект завершиться у 2023 році, його вартість становитиме понад 200 млн грн.
"Також завод розглядає можливість зниження вуглецевого сліду за рахунок багатьох факторів, у тому числі за рахунок зниження споживання тепла на випарних батареях - рекомпресія пари. Ідея такої модернізації належить відомій французькій компанії GIA, спільно з якою ми сьогодні працюємо", - розповів Кожевніков у своєму інтерв'ю.
За останні 10 років завод направив понад 1,1 млрд гривень на цільові природоохоронні заходи. У 2021 році МГЗ успішно пройшов аудит незалежної норвезької сертифікаційної компанії Det Norske Veritas (DNV) на відповідність вимогам міжнародних стандартів якості, екологічного менеджменту, промислової безпеки та охорони праці.
Раніше президент Миколаївського глиноземного заводу Штефан Цохлінг заявив, що підприємство сконцентрується на досягненні амбітних цілей ESG - на майбутньому з низьким вуглецевим слідом.
Минулого року завод пройшов аудит незалежної норвезької сертифікаційної компанії Det Norske Veritas на відповідність вимогам міжнародних стандартів якості, екологічного менеджменту, промислової безпеки та охорони праці. А за останні 10 років на цільові природоохоронні заходи МГЗ витратив 47 млн доларів.