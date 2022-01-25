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На НГЗ начался второй этап модернизации для уменьшения выбросов

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Николаев, Вторник 25 января 2022 10:08
На НГЗ начался второй этап модернизации для уменьшения выбросов Фото: на НГЗ начался второй этап модернизации (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На Николаевском глиноземном заводе (НГЗ) начался второй этап масштабной модернизации. Во время обновления оборудования на заводе планируют реконструировать печи фирмы Lurgi, чтобы в 4 раза уменьшить уровень выбросов - отработанного пара. Общая стоимость проекта составит более 200 млн грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГЗ.

Реконструкцию начали после успешного проведения первого этапа модернизации оборудования, в результате которого выбросы одной печи уменьшились в четыре раза.

Пилотный проект разрабатывали представители нескольких институций, а в его реализации приняли участие более 100 специалистов. Это сотрудники НГЗ, технологи, проектанты, подрядчики. 80% комплектующих для используемого оборудования производятся в Украине.

По словам директора по производству НГЗ Владимира Красноярского, выбросы завода в атмосферу от печей в виде отработанного пара полностью отвечают требованиям украинского экологического законодательства, однако руководство Николаевского глиноземного приняло решение о проведении модернизации.

"С 2012 года мы активно сотрудничали с разными отечественными фирмами, а также привлекали специализированные зарубежные фирмы из ФРГ, США, Австралии, Франции, чтобы найти оптимальное решение, но предложенные схемы модернизации не отвечали требованиям специалистов завода. В итоге сотрудники НГЗ и представители одного из проектных институтов разработали математическую модель установки и предложили схему, которая позволила снизить выбросы", - рассказывает Владимир Красноярский.

Окончательно проект завершат в 2023 году.

Ранее Президент Николаевского глиноземного завода Штефан Цохлинг заявил, что предприятие сконцентрируется на достижении амбициозных целей ESG – на будущем с низким углеродным следом.

В прошлом году завод прошел аудит независимой норвежской сертификационной компании Det Norske Veritas на соответствие требованиям международных стандартов качества, экологического менеджмента, промышленной безопасности и охраны труда. А за последние 10 лет на целевые природоохранные мероприятия НГЗ потратил 47 млн долларов.

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