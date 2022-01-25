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На МГЗ розпочався другий етап модернізації для зменшення викидів

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Миколаїв, Вівторок 25 січня 2022 10:08
На МГЗ розпочався другий етап модернізації для зменшення викидів Фото: на МГЗ розпочався другий етап модернізації (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На Миколаївському глиноземному заводі (МГЗ) розпочався другий етап масштабної модернізації. Під час оновлення обладнання на заводі планують реконструювати печі фірми Lurgі, аби в 4 рази зменшити рівень викидів - відпрацьованої пари. Загальна вартість проекту складатиме понад 200 млн грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МГЗ.

Реконструкцію розпочали після успішного проведення першого етапу модернізації обладнання, в результаті якого викиди однієї печі зменшилися вчетверо.

Пілотний проект розробляли представники кількох інституцій, а в його реалізації взяли участь понад 100 спеціалістів. Це фахівці МГЗ, технологи, проєктанти, підрядники. 80% комплектуючих для обладнання, що використовувалось, вироблено в Україні.

За словами директора з виробництва МГЗ Володимира Красноярського, викиди заводу в атмосферу з печей у вигляді відпрацьованої пари повністю відповідають вимогам українського екологічного законодавства, проте керівництво Миколаївського глиноземного прийняло рішення про проведення модернізації.

"З 2012 року ми активно співпрацювали з різними вітчизняними фірмами, а також залучали спеціалізовані закордонні фірми із ФРН, США, Австралії, Франції, аби знайти оптимальне рішення, але запропоновані схеми модернізації не відповідали вимогам фахівців заводу. Зрештою співробітники МГЗ та представники одного з проєктних інститутів розробили математичну модель установки та запропонували схему, яка дозволила знизити викиди", - розповідає Володимир Красноярський.

Остаточно проєкт завершать у 2023 році.

Раніше президент Миколаївського глиноземного заводу Штефан Цохлінг заявив, що підприємство сконцентрується на досягненні амбітних цілей ESG - на майбутньому з низьким вуглецевим слідом.

Минулого року завод пройшов аудит незалежної норвезької сертифікаційної компанії Det Norske Veritas на відповідність вимогам міжнародних стандартів якості, екологічного менеджменту, промислової безпеки та охорони праці. А за останні 10 років на цільові природоохоронні заходи МГЗ витратив 47 млн доларів.

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