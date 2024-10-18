Нганну в октагоні, подвійна насолода Формули-1 і Мудрик у Ліверпулі: анонс вихідних у спорті

"Ювентус" – "Лаціо"

19 жовтня, 21:45, Турин, "Альянц Стедіум", трансляція на MEGOGO

Туринці та римляни йдуть серед лідерів Серії A. Ні, це не ретроспектива в золоті часи кальчо, а реальність старту нового сезону. "Юве" та "Лаціо" набрали по 13 пунктів за 7 турів і спробують не відстати від "Наполі" за підсумками восьмого. Фаворитом протистояння вважають "Стару синьйору", але Тьяго Мотта з різних причин втратив п'ятьох підопічних. "Орли" мають шанси "наклювати" кілька очок.

Нганну – Феррейра

19 жовтня, 23:00, Ер-Ріяд, "Маядін", трансляція на Setanta Sports

Французький боєць змішаних мистецтв після невдалих проб у боксі повертається до основ. Щоправда, важковаговик не змагатиметься під егідою UFC, де колись став чемпіоном. Натомість Френсіс Нганну віддав перевагу хижацькому конкуренту Professional Fighters League з аравійськими інвестиціями. Ось і на бій проти бразильця Ренана Феррейри він вийде під софітами королівського Ер-Ріяда.

Фото: Елегантний Френсіс Нганну повертається в MMA з профі-боксу (pflmma.com)

"Ліверпуль" – "Челсі"

20 жовтня, 18:30, Ліверпуль, "Енфілд", телетрансляція на Setanta Sports

Англійські гранди з новими тренерами на чолі перетнуться у 8-му турі Прем'єр-ліги. Арне Слот краще освоївся на "Енфілді", збираючи схвальні відгуки колег і експертів. А ось Енцо Мареска з кількістю футболістів на дві команди став героєм фанатських мемів. Однак, його "Челсі" всього на 4 пункти позаду "Ліверпуля", тож лондонців із Михайлом Мудриком в обоймі можна вважати "темною конячкою".

Гран-прі США

20 жовтня, 22:00, Остін, "Траса Америк", телетрансляція на Setanta Sports+

Настав кінець місячній паузі Королеви автоспорту. З новими силами Макс Ферстаппен ("Ред Булл") і його конкуренти приїхали в Техас на перший з шести фінальних етапів сезону. Гран-прі США ще й матиме подвійне значення, адже складатиметься зі спринту та класичної гонки. У разі двох перемог Ландо Норріс ("Макларен") скоротить відставання від чемпіона в заліку пілотів мінімум на 8 очок.

Фото: Макс Ферстаппен пройнявся атмосферою "Штату самотньої зірки" (x.com/redbullracing)

"Вінніпег" – "Піттсбург"

20 жовтня, 22:00, Вінніпег, "Канада Лайф Центр", телетрансляція на Setanta Sports

Національна хокейна ліга цьогоріч збільшила кількість матчів у прийнятний для європейців час. Ось і головною стравою недільного вечора стане канадсько-американське протистояння. І "Вінніпег", і "Піттсбург" непогано розпочали новий сезон і наразі входять до топ-8 Західної та Східної конференцій відповідно. "Пінгвінз" ще й влаштовують гольові фестивалі – грають самі та дозволяють іншим.