Нганну в октагоне, двойное наслаждение Формулы-1 и Мудрик в Ливерпуле: анонс выходных в спорте

Поединок грандов в чемпионате Италии, возвращение Фрэнсиса Нганну в смешанные боевые искусства, визит Михаила Мудрика с лондонским "Челси" на "Энфилд", очередной этап F1 в Штатах и хоккейная битва команд из Канады и США состоятся в грядущий уикенд.
Краткий анонс главных спортивных событий ближайших выходных – в материале РБК-Украина.
19 октября, 21:45, Турин, "Альянц Стэдиум", трансляция на MEGOGO
Туринцы и римляне идут среди лидеров Серии A. Нет, это не ретроспектива в золотые времена кальчо, а реальность старта нового сезона. "Юве" и "Лацио" набрали по 13 пунктов в 7-ми турах и попытаются не отстать от "Наполи" по итогам восьмого. Фаворитом противостояния считают "Старую синьору", но Тьяго Мотта по разным причинам потерял пятерых подопечных. "Орлы" имеют шансы "наклевать" несколько очков.
19 октября, 23:00, Эр-Рияд, "Маядин", трансляция на Setanta Sports
Французский боец смешанных искусств после неудачных проб в боксе возвращается к истокам. Правда, тяжеловес не будет соревноваться под эгидой UFC, где когда-то стал чемпионом. Фрэнсис Нганну отдал предпочтение хищническому конкуренту Professional Fighters League с аравийскими инвестициями. Вот и на бой против бразильца Ренана Феррейры он выйдет под софитами королевского Эр-Рияда.
Фото: Элегантный Фрэнсис Нганну возвращается в MMA из профи-бокса (pflmma.com)
20 октября, 18:30, Ливерпуль, "Энфилд", телетрансляция на Setanta Sports
Английские гранды с новыми тренерами во главе сразятся в 8-м туре Премьер-лиги. Арне Слот лучше освоился на "Энфилде", собирая одобрительные отзывы коллег и экспертов. А вот Энцо Мареска с количеством футболистов на две команды стал героем фанатских мемов. Однако его "Челси" всего на 4 пункта позади "Ливерпуля", поэтому лондонцев с Михаилом Мудриком в обойме можно считать "темной лошадкой".
20 октября, 22:00, Остин, "Трасса Америк", телетрансляция на Setanta Sports+
Наступил конец месячной паузы Королевы автоспорта. С новыми силами Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и его конкуренты приехали в Техас на первый из шести финальных этапов сезона. Гран-при США имеет двойное значение, ведь будет состоять из спринта и классической гонки. В случае двух побед Ландо Норрис ("Макларен") сократит отставание от чемпиона в зачете пилотов минимум на 8 очков.
Фото: Макс Ферстаппен проникся атмосферой "Штата одинокой звезды" (x.com/redbullracing)
20 октября, 22:00, Виннипег, "Канада Лайф Центр", телетрансляция на Setanta Sports
Национальная хоккейная лига в этом году увеличила количество матчей в приемлемое для европейцев время. Вот и главным блюдом воскресного вечера станет канадско-американское противостояние. И "Виннипег", и "Питтсбург" неплохо начали новый сезон и входят в топ-8 Западной и Восточной конференций соответственно. "Пингвинз" еще и устраивают голевые фестивали – играют сами и позволяют другим.
К слову, ранее разобрали вклад династии Мальдини в итальянский футбол.
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