НФЛ обрала володарку 9 "Греммі" хедлайнеркою шоу в перерві Супербоула-2022

Зіркова співачка Ріанна стане головною дійовою особою шоу в перерві фінального матчу за звання чемпіона Національної футбольної ліги за підсумками сезону-2022.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НФЛ.
34-річна виконавиця з Барбадосу виступить під час найпопулярнішої спортивної події США. Супербоул LVII відбудеться 12 лютого в Глендейлі, штат Арізона.
Ріанна стане черговою зіркою у фіналах сезону НФЛ. Її запрошення стало початком співпраці ліги та Apple Music. У найближчі місяці спортивні та музичні фанати дізнаються ексклюзивні подробиці та коротку програму виступи в соцмережах платформи.
У попередні роки під час Супербоулу відбулися концерти The Weeknd, Дженніфер Лопес, Шакіри, Джастіна Тімберлейка, Леді Гаги, Кеті Перрі, Бруно Марса, Прінса, Мадонни та багатьох інших. У перерві фіналу-2021 виступили Dr. Dre, Снуп Догг, Емінем, Мері Джей Блайдж, 50 Cent і Кендрік Ламар.
Супербоул LVI прийняв Інглвуд в агломерації Лос-Анджелеса. У вирішальному поєдинку зійшлися "Лос-Анджелес Ремс" і "Цинциннаті Бенгалз". Матч завершився перемогою каліфорнійців (23:20).
Барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, дизайнерка та філантропка. У 16 перебралася до США для старту співочої кар'єри.
Дебютний студійний альбом Ріанни – Music of the Sun – у 2005 році потрапив до десятки найкращих альбомів Billboard 200. Продавши понад 250 мільйонів платівок по всьому світу, вона вийшла на друге місце в списку найпопулярніших співачок усіх часів.
У колекції нагород Ріанни 9 призів "Греммі", 13 American Music Awards, 12 премій Billboard Music Awards, 6 рекордів Гіннеса. Перебувала в стосунках із музикантом Крісом Брауном, а з 2020-го зустрічається з репером ASAP Rocky та народила сина від нього.
Нагадаємо, що автогонщик Хемілтон став співвласником клубу НФЛ "Денвер Бронкос".
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