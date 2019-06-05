В НФ просят КСУ признать указ президента о роспуске Рады неконституционным

Фото: Андрей Тетерук и Игорь Алексеев (пресс-служба)

"Народный фронт" предоставил КСУ доказательства существования коалиции

Коалиция "Европейская Украина" юридически и фактически существовала в Верховной раде VIII-го созыва, поэтому президент не имел права досрочно прекращать полномочия парламента. Об этом заявили народные депутаты фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев на брифинге возле Конституционного суда Украины (КСУ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Хочу еще раз подчеркнуть важную и принципиальную вещь, что в коалиции депутатских фракций в Верховной раде VIII-го созыва, которая состояла как из депутатских фракций, в которую также входили внефракционные народные депутаты, за все время ее существования, то есть от момента формирования в ноябре 2014 года, и фактически прекращения в мае 2019 года, никогда не было меньше депутатов от большинства, то есть 226 народных депутатов", - сообщил Алексеев.

"Именно поэтому мы считаем, что указ президента о роспуске парламента был принят неконституционно, поскольку после объявления о прекращении существования коалиции по Конституции есть месячный срок для формирования новой коалиции", - добавил он.

Алексеев подчеркнул, что на момент выдачи указа о роспуске ВР соответствующий срок не закончился.

"Поэтому мы дополнительно аргументируем нашу позицию судье-докладчику. Конечно, мы эту позицию будем объяснять непосредственно во время слушаний в Конституционном суде", - заверил народный депутат.

"Еще раз хочу обратиться к президенту Зеленскому с призывом быть гарантом Конституции, на которой он присягал перед народом. Задача президента - обеспечивать, чтобы Украина была страной верховенства права для каждого - от рядового гражданина до чиновников высшего звена", - заявил Тетерук.