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НФ призывает принять постановление против строительства "Северного потока-2" на этой неделе

НовостиПолитика    19.03.2018 - 12:29
Фото: Максим Бурбак (РБК-Украина)
Фото: Максим Бурбак (РБК-Украина)

Проект постановления был зарегистрирован фракцией "Народный фронт" на прошлой неделе

"Народный фронт" требует от парламента принять постановление о прекращении строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета 19 марта, сообщает пресс-служба "Народного фронта" на официальном сайте.

"Еще на прошлой неделе фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект обращения к государствам ЕС, чтобы они прекратили строительство "Северного потока-2". Это обращение еще одно важное и своевременное слово украинского парламента, чтобы довести нашим западным партнерам пагубность сотрудничества с кремлевскими дельцами", - подчеркнул он.

Бурбак также добавил, что тему Северного потока поднимал во время своих переговоров и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, который 15-16 марта посетил Польшу и Литву.

В Литве лидер "Народного фронта" встретился с премьер-министром. В Варшаве Яценюк принял участие в Международной конференции "Революция, война и ее последствия", сообщил он.

"Лидер "Народного фронта" дал реалистичную оценку ситуации в Европе, напомнил, что Россия ведет войну не против Украины, а против всего западного мира. Арсений Яценюк подчеркнул на укреплении украинско-польского диалога, расширении и объединении санкций в связи с агрессией и незаконной оккупацией Крыма и Донбасса. Также лидер "Народного фронта" заявил о необходимости расширения НАТО и призвал европейцев отказаться от проекта "Северный поток-2", - отметил Бурбак.

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Теги: Бурбак, Северный поток-2, Народный фронт, Арсений Яценюк
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