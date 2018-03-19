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НФ закликає прийняти постанову проти будівництва "Північного потоку-2" на цьому тижні

НовиниПолітика    19.03.2018 - 12:29
Фото: Максим Бурбак (РБК-Україна)
Фото: Максим Бурбак (РБК-Україна)

Проект постанови був зареєстрований фракцією "Народний фронт" минулого тижня

"Народний фронт" вимагає від парламенту ухвалити постанову про припинення будівництва газогону "Північний потік-2". Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради 19 березня, повідомляє прес-служба "Народного фронту" на офіційному сайті.

"Ще минулого тижня фракція "Народний фронт" зареєструвала проект звернення до держав ЄС, щоб вони припинили будівництво "Північного потоку-2". Це звернення ще одне важливе і своєчасне слово українського парламенту, аби довести до наших західних партнерів згубність співпраці із кремлівськими ділками", - підкреслив він.

Бурбак також додав, що тему Північного потоку піднімав під час своїх переговорів і лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, який 15-16 березня мав візити до Польщі та Литви.

У Литві лідер "Народного фронту" зустрівся з Прем’єр-міністром Литви. У Варшаві Яценюк взяв участь в Міжнародній конференції "Революція, війна та її наслідки", повідомив він.

"Лідер "Народного фронту" дав реалістичну оцінку ситуації у Європі, нагадав, що Росія веде війну не проти України, а проти всього західного світу. Арсеній Яценюк наголосив на зміцненні українсько-польського діалогу, розширенні та об’єднання санкцій в зв’язку з агресією та незаконною окупацією Криму і Донбасу. Також лідер "Народного фронту" заявив про необхідність розширення НАТО і закликав європейців відмовитися від проекту "Північний потік-2", - відзначив Бурбак.  

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Теги: Бурбак, Северный поток-2, Народний фронт, Арсеній Яценюк
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