Незвичні суми. Який штраф вимагають з тих, хто зайняв чужу земельну ділянку

Які штрафи за самовільне зайняття земельної ділянки

Самовільне зайняття земельної ділянки описується у статті Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель".

Вважається, що це будь-які дії, які підтверджують фактичне користування земельною ділянкою без будь-якої правової підстави. Тобто коли у людини немає відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу їй у власність чи у користування або оренду земельної ділянки, або ж немає документальних підтверджень правочину. Приміром, відсутній укладений договір купівлі-продажу.

"Людина, яка самовільно займає земельну ділянку робить це абсолютно протиправно, тим самим грубо та ницо порушуючи гарантоване Конституцією України та закріплене в Цивільному і Земельному кодексах України право власності, право користування (оренди) та порядок набуття таких прав", йдеться на сайті адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Фото: Порушення тягне за собою накладення штрафу від 170 до 850 гривень (freepik.com)

Будь-яке використання земельної ділянки без належно оформлених документів можна розцінювати як самовільне її зайняття. Це одне з найбільш поширених порушень норм земельного законодавства. За це передбачені цивільна, адміністративна або кримінальна відповідальність.

Що стосується адмінвідповідальності, то самовільне зайняття земельної ділянки розглядається за ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Воно тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 850 гривень) і на посадових осіб – від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 850 гривень).

Кримінальна відповідальність настає, якщо завдали значну шкоду законному володільцю або власнику ділянки. За вчинення такого злочину встановлене кримінальне покарання у вигляді штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 гривень) з пробаційним наглядом на строк до двох років. Шкода визнається значною, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Якщо таке порушення вчинила людина або група осіб, яких вже притягали за такий самий злочин, то це карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.