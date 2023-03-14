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З незначною затримкою. У Києві почалася метеорологічна весна

Фото: у Києві почалася метеорологічна весна (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Хоч і з незначною затримкою, проте до Києва все ж завітала метеорологічна весна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

"Починаючи з 7 березня за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°C", - повідомили в обсерваторії.

За даними синоптиків, метеорологічна весна прийшла до Києва на шість днів пізніше ніж очікувалось.

"Зима, яка розпочалась 17 листопада і закінчилась 6 березня, тривала 110 днів, що на два тижні перевищує середні багаторічні показники", - додали вони.

Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні цього тижня буде практично без опадів, місцями очікуються невеликі дощі.

Тим часом Киян сьогодні попередили про сильний вітер, що протримається до кінця доби.

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